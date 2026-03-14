Ambasada e Kosovës në Abu Dhabi kërkon nga qytetarët të njoftojnë nëse janë larguar nga shteti

Ambasada e Republikës së Kosovës në Abu Dhabi u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që ndodhen ose kanë qenë së fundmi në Emiratet e Bashkuara Arabe, e që më herët janë paraqitur në ambasadë për mundësinë e evakuimit emergjent, të njoftojnë institucionin nëse ndërkohë janë larguar nga territori i këtij shteti.

14/03/2026 17:43

Ambasada e Republikës së Kosovës në Abu Dhabi u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që ndodhen ose kanë qenë së fundmi në Emiratet e Bashkuara Arabe, e që më herët janë paraqitur në ambasadë për mundësinë e evakuimit emergjent, të njoftojnë institucionin nëse ndërkohë janë larguar nga territori i këtij shteti.

Sipas njoftimit të ambasadës, kërkesa u drejtohet qytetarëve kosovarë – vizitorë të përkohshëm apo rezidentë – të cilët janë regjistruar për evakuim, por që me vetë-iniciativë tashmë kanë dalë nga Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ky është njoftimi i plotë i Ambasadës:

Ambasada e Republikës së Kosovës në Abu Dhabi i lut qytetarët e Kosovës, vizitorë të përkohshëm dhe rezidentë në Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët deri më tani janë paraqitur në Ambasadë për mundësinë e evakuimit emergjent, por që ndërkohë, me vetë-iniciativën e tyre, janë larguar nga territori i Emirateve të Bashkuara Arabe, që me mirësi të na njoftojnë se kanë ndërmarrë një hap të tillë dhe se aktualisht gjenden jashtë këtij shteti.

Njoftimin mund ta bëni përmes emailit të Ambasadës: [email protected] ose përmes numrit emergjent: +971 54 709 2109.

Ju lutemi që këtë njoftim ta bëni në kohën sa më të shkurtër të mundshme.

Një veprim i tillë do të na ndihmojë në përditësimin dhe saktësimin e listës së personave të paraqitur deri më tani, me qëllim të ndërmarrjes së veprimeve të mëtutjeshme.

Ambasada ju falënderon paraprakisht për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj.

Artikuj të ngjashëm

March 14, 2026

Si rrezikohen Kosova dhe Ballkani nga lufta në Lindjen e Mesme?

March 14, 2026

Përfundon protesta në Jarinje

March 14, 2026

Deputeti i PDK-së akuzon Kurtin për negociata sekrete: Po e zhvendos...

March 14, 2026

Hoti kritikon Albin Kurti për dialogun: Po normalizon strukturat paralele

March 14, 2026

Guterres: Rrugët diplomatike janë të hapura për të ndaluar luftën në...

March 14, 2026

Vdes filozofi gjerman Jurgen Habermas, mbështetësi i ndërhyrjes së NATO-s në...

Lajme të fundit

Si rrezikohen Kosova dhe Ballkani nga lufta në Lindjen e Mesme?

Përfundon protesta në Jarinje

Deputeti i PDK-së akuzon Kurtin për negociata sekrete:...

Hoti kritikon Albin Kurti për dialogun: Po normalizon strukturat paralele