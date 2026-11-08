Aksident i rëndë gjatë garave ilegale me vetura në Trudë të Podujevës

Një aksident trafiku ka ndodhur gjatë garave të dyshuara ilegale me vetura në zonën e njohur si “Te Urat”, në Prishtinë. Sipas informacioneve fillestare, aksidenti ka ndodhur gjatë zhvillimit të garave, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e plota të ngjarjes. Nuk ka ende informacione zyrtare lidhur me personat e përfshirë, nëse ka të lënduar apo…

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08/11/2026 15:06

Një aksident trafiku ka ndodhur gjatë garave dyshuara ilegale me vetura zonën e njohur si “Te Urat”, Prishtinë.

Sipas informacioneve fillestare, aksidenti ka ndodhur gjatë zhvillimit garave, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e plota ngjarjes.

Nuk ka ende informacione zyrtare lidhur me personat e përfshirë, nëse ka lënduar apo për dëmet materiale shkaktuara.

Lajmi.net, ka kontaktuar Poliicinë dhe është në pritje të një përgjigje zyrtare.

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