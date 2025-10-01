19 vjeçari i Parisit e tregon veten ndaj Barcelonës, shokon me gol gjithë tifozët në stadium
Skuadra e Paris Saint Germain ka shënuar golin e avantazhit ndaj Barcelonës. Golin e barazimit në këtë duel e ka shënuar Senny Mayulu. Senny Mayulu realizoi pas një aksioni të bukur në minutën e 38’të. Rezultati aktual i takimit është 1-1. VIDEO
