19 vjeçari i Parisit e tregon veten ndaj Barcelonës, shokon me gol gjithë tifozët në stadium

Sport

01/10/2025 21:42

Skuadra e Paris Saint Germain ka shënuar golin e avantazhit ndaj Barcelonës.

Golin e barazimit në këtë duel e ka shënuar Senny Mayulu.

Senny Mayulu realizoi pas një aksioni të bukur në minutën e 38’të.

Rezultati aktual i takimit është 1-1.

