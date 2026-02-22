19 aksidente me të lënduar dhe 17 arrestime në Kosovë në 24 orët e fundit

Policia e Kosovës ka publikuar raportin e saj për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat mbi aksidentet në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara. Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është regjistruar asnjë aksident me fatalitet, ndërsa janë shënuar 19 aksidente me të lënduar dhe 22 aksidente me dëme materiale. Për shkelësit e rregullave…

Lajme

22/02/2026 10:13

Policia e Kosovës ka publikuar raportin e saj për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat mbi aksidentet në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është regjistruar asnjë aksident me fatalitet, ndërsa janë shënuar 19 aksidente me të lënduar dhe 22 aksidente me dëme materiale.

Për shkelësit e rregullave të komunikacionit, policia ka shqiptuar gjithsej 2,021 gjoba trafiku.

Gjatë 24 orëve të fundit janë arrestuar 17 persona, prej të cilëve 9 janë dërguar në mbajtje dhe 1 në ndalim policor, ndërsa hetimet ndaj të tjerëve po vazhdojnë. /Lajmi.net/

