18-vjetori i Pavarësisë, Kuvendi mblidhet nesër për seancë solemne

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet nesër për seancë solemne me rastin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës. Në njoftimin e Kuvendit bëhet me dije se seanca do të mbahet në orën 10:30. Paraprakisht, mbledhje solemne do të mbajë edhe Qeveria e Kosovës. Fillimisht, në orën 07:00, do të bëhet ngritja e Flamurit të Republikës…

Lajme

16/02/2026 18:55

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet nesër për seancë solemne me rastin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Në njoftimin e Kuvendit bëhet me dije se seanca do të mbahet në orën 10:30.

Paraprakisht, mbledhje solemne do të mbajë edhe Qeveria e Kosovës.

Fillimisht, në orën 07:00, do të bëhet ngritja e Flamurit të Republikës së Kosovës.

Në orën 07:30 pastaj mbahet mbledhja e Qeverisë.

Më pas vazhdohet me nderime te Monumenti i të Pagjeturve dhe homazhe te Pllaka Përkujtimore e Fëmijëve të Vrarë, tek varri i Presidentit Historik Ibrahim Rugova, tek varri i veprimtari Adem Demaçi dhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz.

Pas seancës së Kuvendit, vazhdohet me nderime te Monumenti “Heroinat” dhe pastaj është parakalimi i trupave të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës.

Në mbrëmje është pritja shtetërore nga Presidentja, Kryeministri dhe Kryeparlamentarja. Pastaj vazhdohet me Koncertin Solemn të Filharmonisë së Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

February 16, 2026

“Presidentja Vjosa Osmani ka qenë e njëanshme” – Bytyqi e AAK-së:Duhet...

February 16, 2026

18 vite pavarësi: Kuptimi i fuqishëm i dizajnit të monumentit NEWBORN

February 16, 2026

“Burgoset” NEWBORN-i, monumentit të pavarësisë i vendosen rrethojat e burgut të...

February 16, 2026

Ambasada e Francës uron Kosovën për 18-vjetorin e saj të pavarësisë

February 16, 2026

Goditja e ortekut e nxjerr nga shinat trenin në Valais të...

February 15, 2026

Kreu i Konferencës së Sigurisë në Mynih i kërkon Evropës të...

Lajme të fundit

“Presidentja Vjosa Osmani ka qenë e njëanshme” –...

18 vite pavarësi: Kuptimi i fuqishëm i dizajnit të monumentit NEWBORN

“Burgoset” NEWBORN-i, monumentit të pavarësisë i vendosen rrethojat...

Ambasada e Francës uron Kosovën për 18-vjetorin e saj të pavarësisë