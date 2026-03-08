8 Marsi, Rama uron gratë shqiptare: Mirënjohje për përkushtimin dhe forcën tuaj çdo ditë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka uruar të gjitha gratë shqiptare për Ditën Ndërkombëtare të Gruas. Në mesazhin e tij në Facebook, Rama theksoi falënderimin për rolin e grave në familje dhe shoqëri dhe uroi që pjesëmarrja dhe kontributi i tyre të rritet. “Mirëmëngjes, dhe në këtë 8 Mars, për të gjitha gratë, për të…
Lajme
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka uruar të gjitha gratë shqiptare për Ditën Ndërkombëtare të Gruas.
Në mesazhin e tij në Facebook, Rama theksoi falënderimin për rolin e grave në familje dhe shoqëri dhe uroi që pjesëmarrja dhe kontributi i tyre të rritet.
“Mirëmëngjes, dhe në këtë 8 Mars, për të gjitha gratë, për të gjitha nënat, motrat, gjyshet dhe vajzat shqiptare, jo vetëm një falënderim për gjithçka bëjnë çdo ditë, por edhe një urim me gjithë zemër që pjesëmarrja e tyre të rritet, angazhimi i tyre të forcohet dhe gjithçka që ato i sjellin Shqipërisë të bëhet edhe më shumë, falë zërit, energjisë dhe kontributit të tyre, ju uroj një të diel të paqtë”, shkroi kryeministri shqiptar.