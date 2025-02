17-vjetori i pavarësisë, Haradinaj: Ta mbrojmë e forcojmë këtë liri që u fitua me gjakun e më të mirëve të kombit Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka bërë homazhe në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Prekaz me rastin e 17-vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Haradinaj ka thënë se kjo ditë na kujton përpjekjet për liri të brezave. “Kur Kosova po shënon ditëlindjen e shtatëmbëdhjetë të shtetësisë, u përkulëm me nderim…