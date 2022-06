17 vjet nga themelimi i VV-së, Kurti: Dëshmuam se mund të qeveriset mirë, e të shënohet progres në Kosovë

Këtë deklaratë Kurti e bëri në 17 vjetorin e themelimit të Vetëvendosjes.

Kurti tha gjithashtu se Vetëvendosje ka dëshmuar që mund të qeveriset mirë, e të shënohet progres në Kosovë.

“Vetëvendosje ka dëshmuar që mund të qeveriset mirë e të shënohet progres në republikën tonë”, ka thënë Kurti në një konferencë për medie.

Në një konferencë për media, Kurti tha se me angazhim e punë kanë arritur që të bëjnë më të mirën për vendin.

I pari i VV-së, theksoi se për këtë vit qeverisje kanë arritur të krijojnë qeverisje alternative, siç tha ai, ndryshe nga të kaluarat.

“Ka qenë një vit me kriza të shumëfishta por me angazhim e punë, me vendosmëri e guxim, me dije e me plane, kemi arritur të bëjmë më të mirën. Në një vit qeverisje, lëvizja jonë përveç se ka bërë prerje të qartë me të kaluarën, ka dëshmuar se ka qeverisje alternative, tjetër prej asaj që kemi parë të në të kaluarën”, shtoi ai.

Sipas Kurtit, me qeverisjen e tyre kanë dyfishuar rritjen ekonomike, kanë bërë reforma në drejtësi si dhe kanë avancuar marrëdhëniet me shtetet mike.

"Në qeverisjen tonë kemi menaxhuar suksesshëm me pandeminë, kemi dyfishuar rritjen ekonomike, kemi shtyrë reforma në drejtësi, kemi luftuar krimin dhe korrupsionin, kemi avancuar aleanca dhe partneritet me shtetet mike, kemi shërbyer e mbrojtur si asnjë qeveri e mëparshme, sot nëse kthehemi prapa dhe kujtojmë fjalët që kemi thënë se si duhet të jetë një qeverisje e mirë, apo si do ta bëjmë ne një qeverisje të mirë, mund të themi se qëndrojmë drejt, dhe në kuptimin se shumëçka bëhet e mundshme nëse duam dhe jemi të përcaktuar të punojmë në atë drejtim.. Po përpiqemi t'i plotësojmë nevojat e qytetarëve", deklaroi Kurti.