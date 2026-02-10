161 vjedhje në Zvicër, arrestohet grupi kriminal nga Kosova
Në fillim të shtatorit 2025, në komunën Hochdorf u regjistruan disa vjedhje me thyerje në objekte afariste. Policia e Lucernit arriti të arrestojë personat e dyshuar.
Në automjetin e tyre, forcat e rendit gjetën mallra të dyshuara të vjedhura si dhe mjete të përdorura për thyerje, raporton Blick.ch.
Më pas, Prokuroria për Krime të Veçanta, në bashkëpunim me Policinë e Lucernit, zhvilloi hetime të gjera. Nga hetimet rezultoi se të arrestuarit ishin pjesë e një grupi kriminal që vepronte në nivel kombëtar. Të dyshuarit janë shtetas të Kosovës, të moshës nga 26 deri në 57 vjeç.
Dëmi total vlerësohet në rreth 705 mijë franga
Gjashtë personat e dyshuar akuzohen se kanë kryer gjithsej 161 vjedhje me thyerje në të paktën njëmbëdhjetë kantone të Zvicrës.
Objektivat kryesore të vjedhjeve kanë qenë bizneset dhe ndërmarrjet afariste, ku autorët synonin kryesisht paratë e gatshme.
Shuma e përfituar nga veprat penale vlerësohet në rreth 590 mijë franga, ndërsa dëmi i përgjithshëm material arrin rreth 705 mijë franga.
Hetimet ndaj autorëve të dyshuar janë ende në zhvillim pranë Prokurorisë për Krime të veçanta.