16 figurat e njohura të LDK-së që Kuvendin e Kosovës do ta shohin nga televizori
Zgjedhjet e 28 dhjetori ishin një goditje e rëndë për Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Sipas rezultateve preliminare, LDK ka 13.57 përqind apo 119 mijë e 201 vota, duke shënuar rënie drastike në krahasim me zgjedhjet e 9 shkurtit, transmeton lajmi.net.
Shumë figura të njohura të LDK-së nuk do të jenë në Kuvendin e Kosovës.
Deri më tani janë numëruar 47.83 përqind e votave për kandidat, e sipas rezultateteve momentale, këto figura të LDK-së nuk do të sigurojnë ulëse në legjislaturën e re:
- Ismet Beqiri – 2,634 Vota
- Driton Selmanaj – 5,100 Vota
- Berat Rukiqi – 1,157 Vota
- Fetah Rudi – 3,545 Vota
- Visar Azemi – 3,980 Vota
- Ardian Shala – 3,345 Vota
- Besnik Osmani – 3,276 Vota
- Alban Zogaj – 3,298 Vota
- Sokol Havolli – 2,214 Vota
- Sibel Halimi – 2,193 Vota
- Florian Dushi – 2,045 Vota
- Krenar Xhaferi – 3,354 Vota
- Shqipe Pantina – 1,823 Vota
- Xhavit Uka – 4,295 Vota
- Rrezarta Krasniqi -4,611 Vota
- Ekrem Hyseni – 5,205 Vota./lajmi.net/