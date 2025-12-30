16 figurat e njohura të LDK-së që Kuvendin e Kosovës do ta shohin nga televizori

30/12/2025 17:37

Zgjedhjet e 28 dhjetori ishin një goditje e rëndë për Lidhjen Demokratike të Kosovës.

Sipas rezultateve preliminare, LDK ka 13.57 përqind apo 119 mijë e 201 vota, duke shënuar rënie drastike në krahasim me zgjedhjet e 9 shkurtit, transmeton lajmi.net.

Shumë figura të njohura të LDK-së nuk do të jenë në Kuvendin e Kosovës.

Deri më tani janë numëruar 47.83 përqind e votave për kandidat, e sipas rezultateteve momentale, këto figura të LDK-së nuk do të sigurojnë ulëse në legjislaturën e re:

  1. Ismet Beqiri – 2,634 Vota
  2. Driton Selmanaj – 5,100 Vota
  3. Berat Rukiqi – 1,157 Vota
  4. Fetah Rudi – 3,545 Vota
  5. Visar Azemi – 3,980 Vota
  6. Ardian Shala – 3,345 Vota
  7. Besnik Osmani – 3,276 Vota
  8. Alban Zogaj – 3,298 Vota
  9. Sokol Havolli – 2,214 Vota
  10. Sibel Halimi – 2,193 Vota
  11. Florian Dushi – 2,045 Vota
  12. Krenar Xhaferi – 3,354 Vota
  13. Shqipe Pantina – 1,823 Vota
  14. Xhavit Uka – 4,295 Vota
  15. Rrezarta Krasniqi -4,611 Vota
  16. Ekrem Hyseni – 5,205 Vota./lajmi.net/

December 30, 2025

