15 parti dorëzuan listat me kandidatë në KQZ deri në orën 21:30
Sonte në mesnatë (e diel, 7 dhjetor 2025, ora 23:59) përfundon afati për subjektet politike për dorëzimin online të listave të tyre me emrat e kandidatëve për deputetë, për t'u certifikuar për pjesëmarrje në në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës.
Sonte në mesnatë (e diel, 7 dhjetor 2025, ora 23:59) përfundon afati për subjektet politike për dorëzimin online të listave të tyre me emrat e kandidatëve për deputetë, për t’u certifikuar për pjesëmarrje në në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës.
KQZ konfirmon se “deri më tani (e diel, 7 dhjetor 2025, ora 21:30) 15 subjekte politike kanë dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputetë. Numri i përgjithshëm i kandidatëve që përfaqësojnë këto subjekte politike është 541 kandidatë dhe si në vijim:
1. Za Slobodu Pravdu i Opstanak – 12 kandidatë;
2. SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA – SDU – 35 kandidatë;
3. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA – 23 kandidatë;
4. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – 40 kandidatë;
5. Kosovaki Nevi Romani Partia – 11 kandidatë;
6. FJALA – 20 kandidatë;
7. Nedžmidin Sejdilar – 1 kandidat;
8. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS – 53 kandidatë;
9. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK – 110 kandidatë;
10. PAI – PDAK – LPB – 90 kandidatë;
11. KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ – KDTP – 16 kandidatë;
12. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – 40 kandidatë;
13. Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës – 14 kandidatë;
14. SRPSKA LISTA – 33 kandidatë; dhe
15. KOALICIJA VAKAT – 43 kandidatë”, konfirmoi Valmir Elezi, zëdhënës në KQZ.