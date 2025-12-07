15 parti dorëzuan listat me kandidatë në KQZ deri në orën 21:30

Sonte në mesnatë (e diel, 7 dhjetor 2025, ora 23:59) përfundon afati për subjektet politike për dorëzimin online të listave të tyre me emrat e kandidatëve për deputetë, për t’u certifikuar për pjesëmarrje në në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. KQZ konfirmon se “deri më tani (e diel, 7 dhjetor 2025, ora 21:30)…

07/12/2025 22:07

Sonte në mesnatë (e diel, 7 dhjetor 2025, ora 23:59) përfundon afati për subjektet politike për dorëzimin online të listave të tyre me emrat e kandidatëve për deputetë, për t’u certifikuar për pjesëmarrje në në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës.

KQZ konfirmon se “deri më tani (e diel, 7 dhjetor 2025, ora 21:30) 15 subjekte politike kanë dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputetë. Numri i përgjithshëm i kandidatëve që përfaqësojnë këto subjekte politike është 541 kandidatë dhe si në vijim:

1. Za Slobodu Pravdu i Opstanak – 12 kandidatë;

2. SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA – SDU – 35 kandidatë;

3. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA – 23 kandidatë;

4. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – 40 kandidatë;

5. Kosovaki Nevi Romani Partia – 11 kandidatë;

6. FJALA – 20 kandidatë;

7. Nedžmidin Sejdilar – 1 kandidat;

8. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS – 53 kandidatë;

9. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK – 110 kandidatë;

10. PAI – PDAK – LPB – 90 kandidatë;

11. KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ – KDTP – 16 kandidatë;

12. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – 40 kandidatë;

13. Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës – 14 kandidatë;

14. SRPSKA LISTA – 33 kandidatë; dhe

15. KOALICIJA VAKAT – 43 kandidatë”, konfirmoi Valmir Elezi, zëdhënës në KQZ.

