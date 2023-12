14-vjeçarja që po shkëlqen te ekipi i basketit të Prishtinës: Do të ishte privilegj dhe krenari të luaj për Kosovën

14-vjeçarja Malvina Haziri, në këtë moshë të re ka arritur të sigurojë vendin e titullares te klubi i bashketbollit të femrave “Prishtina”.

Ajo thotë se nuk e ka pritur të luajë kaq shumë ndeshje.

“S’e kam prit me lujt kaq shumë, por më ka ndiku pozitivisht, pse jo”, thotë ajo në një intervistë për lajmi.net.

Tutje e njëjta thotë se është privilegj dhe krenari t’i mbrojë ngjyrat e Kosovës.

“Qëllimi im është me mbërri sa ma lart. Kam qenë edhe besoj që do të jem, është shumë privilegj dhe krenari me përfaqësu shtetin”.