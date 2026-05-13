13 vjeçari aksidentohet në Skënderaj, dërgohet në Spitalin e Mitrovicës për trajtim

13/05/2026 16:12

Një fëmijë është aksidentuar sot në qytetin e Skënderajt.

Zëdhënësi i Spitalit, Shpend Fazliu tha për Klan Kosova se 13 vjeçari është pranuar për trajtim në Shërbimin Emergjent të Spitalit të Mitrovicës aty ku po i bëhen ekzaminimet e nevojshme.

“Në ora 15:05, në Shërbimin Emergjent të Spitalit të Mitrovicës, ka kërkuar ndihmë një i aksidentuar/mashkull, i datëlindjes 2013. Ekipi Emergjent bashkë me ekipet tjera mjekësore të Radiologjisë dhe Ortopedisë po kryejnë ekzaminimet e nevojshme mjekësore. Aktualisht po i bëhet CT për të vlerësuar gjendjen shëndetësore”, tha ai.

