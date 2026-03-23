“3 euro çmimi i naftës”, Arifi shpjegon skenarin që mund ta thellojë krizën
Opinionisti Avni Arifi ka shpjeguar se skenarët e krizës mund të thellohen për shkak të mungesës së përgatitjes nga shteti.
Arifi theksoi në Klan Kosova, se shteti duhet të ketë rezerva për krizë, por qeveria e Kosovës nuk ka bërë asgjë për këtë.
Ai shtoi se nëse Kryeministri Kurti do të kishte investuar në rezerva shtetërore dhe jo në vota, Kosova mund të kishte pasur rezerva për 90 deri në 120 ditë.