E moshuara gjuan disa herë me armë zjarri në një aheng në Kosovë Qitjet me armë zjarri në Kosovë, gjatë një dasme apo në ndonjë festë tjetër familjare, nxjerrin në pah se qytetarët, e keqpërdorin mbase lejen për armëmbajtje. Nëse kjo e moshuar e ka një të tillë ose jo, ende nuk dihet, anise në pamjet që ka siguruar Klan Kosova, ajo shihet të gjuajë me një revole,…