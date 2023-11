FC Drita prezanton trajnerin e ri sot, Valon Zymberi tregon për lajmi.net nëse do të jap dorëheqje pas kërkesës së “Intelektualëve” FC Drita do ta bëjë prezantimin e trajnerit të ri ditën e sotme. Klubi nga Gjilani sot pritet që ta prezantojë “timonierin” e ri të ekipit. Lajmin e ka konfirmuar drejtori sportiv i këtij klubi, Valon Zymberi. “Sot do ta bëjmë prezantimin e trajnerit të ri në zyret e klubet në ora 15:00”, ka thënë…