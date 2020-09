12 këshilla që ju ndihmojnë të dukeni më elegante në rrobat tuaja

Me teknikën e duhur dhe pak kreativitet, ju mund të krijoni përmasa harmonike në veshjet tuaja të përditshme.

Ne e dimë që të gjithë trupat janë të bukur në mënyrën e tyre, por nëse po kërkoni më shumë besim, këtu janë 12 iluzione optike që mund të përmirësojnë lehtësisht vetëvlerësimin tuaj.

Përdorni ngjyra më të errëta për të zbehur pjesët më të mëdha të trupit tuaj.

Nëse dëshironi ta bëni ndonjë pjesë specifike të trupit tuaj të duket më e vogël, ngjyrat më të errëta janë zgjidhja më e mirë. Por kjo funksionon vetëm nëse vishni edhe një ngjyrë më të çelët në veshjen tuaj.

Kjo ndodh sepse format me ngjyra të errëta duken më të vogla në krahasim me ato më të lehta. Për shembull, për të zbritur pjesën e sipërme të trupit, vishni një këmishë të zezë me pantallona të bardha.

Ngjyrat e kundërta do ta bëjnë pjesën e sipërme të trupit tuaj të duket më e vogël se fundi.

Vijat vertikale krijojnë një efekt dobësimi.

Kur vishni vija vertikale, trupi juaj automatikisht duket më i hollë. Por është mirë të mbani mend se sa më shumë linja vertikale të përdorni në veshjen tuaj, aq më e gjatë do të shfaqet silueta.

Kjo do të thotë që ju duhet të zgjidhni rroba me vija më të vogla që kanë më pak hapësirë ​​mes tyre. Një këshillë e mirë për ijet më të mëdha është të vishni pantallona dhe funde me panele anësore pasi vijat do të largojnë vëmendjen nga ajo zonë.

Linjat horizontale bëjnë që një pjesë e caktuar e trupit të bjerë në sy.

Ju ndoshta keni dëgjuar më parë që gjithmonë duhet të shmangni linjat horizontale në një veshje. Ata sigurisht që mund të ju bëjnë të dukeni më të mëdhenj, por ekziston një “mënyrë e duhur” për t’i veshur ato që provon të jetë mjaft hijshme.

Provoni të vishni vija mbi zona si një mënyrë për të krijuar një ekuilibër me pjesën tjetër të trupit. Për shembull, nëse doni që busti juaj të duket më i madh, aty duhet të jenë vija! Nëse jeni një grua me lakime trupore, vija horizontale janë gjithashtu të shkëlqyera për të theksuar formën tuaj.

Kombinimi i ngjyrave të gjalla për të krijuar iluzionin e një forme krejtësisht të ndryshme të trupit

Blloku i ngjyrave është një trend që ekziston që nga vitet 1960 dhe është një mënyrë e guximshme për të krijuar iluzione optike të modës.

Përbëhet nga veshja e ngjyrave të gjalla dhe të kundërta, të vendosura strategjikisht përmes linjave dhe formave gjeometrikë për të ndryshuar pamjen e siluetit tuaj.

Për të riformuar trupin tuaj, zgjidhni fustane me prerje të errët, forma gjeometrike dhe ngjyra të kundërta.

Linjat asimetrike janë të shkëlqyera nëse po përpiqeni të fshehni barkun tuaj.

Shiritat diagonale i bëjnë sytë tuaj të udhëtojnë shumë nga një pikë në tjetrën, prandaj përdorimi i linjave asimetrike në një veshje mund t’ju bëjë të dukeni më të dobët, ato e bëjnë siluetën tuaj të duket më e gjatë.

Nëse barku juaj nuk është pjesa juaj e preferuar e trupit, kjo është një hile që mund t’ju ​​bëjë të dukeni më elegante.

Një shirit horizontal i vendosur në pjesën e sipërme ose të poshtme të trupit mund t’ju bëjë gjithashtu të dukeni më të dobët.

Kjo mund të duket e diskutueshme, por vendosja e një vije horizontale në pjesën e sipërme ose të poshtme të trupit tuaj në fakt mund t’ju ​​bëjë të dukeni më të gjatë, transmeton shkollaejetes. Kjo ndodh për shkak të këtij rregulli: sa më gjatë që sytë tuaj udhëtojnë vertikalisht derisa të gjejnë një vijë horizontale, aq më gjatë shfaqet silueta.

Provoni funde dhe fustane me një shirit të madh të ndritshëm në pjesën e poshtme. Bluzat me këtë detaj në nivelin e shpatullave mund të funksionojnë gjithashtu.

Zgjatni këmbët duke shënuar një bel të lartë.

Kur nxirrni në pah belin tuaj duke veshur pantallona ose fund, krijoni një ndarje midis bustit dhe pjesës së poshtme të trupit. Nëse jeni e shkurtër, mund të krijoni një iluzion me përmasa krejtësisht të ndryshme të trupit duke i bërë këmbët tuaja të duken më të gjata.

Për këtë efekt, duhet të provoni të vishni pantallona me bel të lartë, pantallona të shkurtra, funde, apo edhe rripa mbi kërthizë.

Një dekolte “V” e bën siluetën tuaj të duket më e gjatë.

Për gratë me buste më të mëdha që dëshirojnë t’i bëjnë ato të duken më të vogla, dekolteja “V” mund të ketë një efekt të madh në të gjithë veshjen. Nuk duhet të jetë e thellë, ju mund të ekuilibroni formën tuaj me një dekolte diskrete “V” që do të japë përshtypjen e një busti më të gjatë.

Përdorni printime të mëdha për të zmadhuar pjesë specifike të trupit tuaj dhe ato të vogla nëse doni t’i zvogëloni.

Ju mund të luani me iluzione optike duke përdorur printime në veshjet tuaja. Vetëm mos harroni se sa më i madh të jetë printimi, aq më i madh do të shfaqet trupi juaj.

Ashtë një ide e mirë të vishni stampa më të mëdha në pjesë më të vogla të trupit për të krijuar një pamje të ekuilibruar. Nëse dëshironi një efekt të kundërt, provoni printime më të vogla me më pak hapësirë ​​mes tyre – kjo mund t’ju ​​bëjë të dukeni më të dobët.

Përdorni ngjyrat dhe vijat për të përcaktuar një vijë beli.





Pavarësisht se sa i madh është beli juaj, ka gjithmonë një mënyrë për ta bërë atë të duket më mirë. Mund të përdorni ngjyra të kundërta në vendet e duhura për të treguar vijën e belit, si me vija horizontale të vogla ose rripa të ndritshëm.

Nëse keni një formë drejtkëndëshe të trupit, mund të dëshironi të përdorni iluzione të tjera për të krijuar pamjen e një beli të vogël. Shikoni për bluza të ngushta dhe funde xixëllues për të shtuar vëllimin në ijet tuaja.

Nëse keni një bust më të vogël, zgjidhni bluzat më të gjata.

Kur vishni rroba të kundërta, ju automatikisht krijoni një iluzion të vijave horizontale në trupin tuaj. Nëse keni një bust më të vogël, veshja e bluzave të shkurtra ose pantallonat me bel të lartë mund t’ju ​​bëjë të dukeni më të shkurtër apo edhe më të mëdhenj.

Në këtë rast, patjetër duhet të provoni të vishni një bluza që shkojnë poshtë kërthizës. Me këto, ju do të dukeni më të gjatë dhe silueta juaj do të duket më e gjatë. Një tjetër këshillë është të harroni harkun në bluzat tuaja.

Krijoni shpërqendrime nga pjesët tuaja më të mëdha të trupit duke theksuar zonat që ju pëlqejnë.

Truku më i madh kur bëhet fjalë për modën nuk është të fshehni papërsosmëritë tuaja, por të theksoni tiparet tuaja më të mira. Nëse jeni të bekuar me një gjoks të bukur, vishni bluzat që e tregojnë atë.

Nëse ijet tuaja janë atributi juaj më i mirë, mos kini frikë të vishni pantallona dhe funde që i nxjerrin në pah. Pasi ta bëni këtë, nuk ka asnjë mënyrë që dikush të vërejë diçka të keqe, jua garantojmë!