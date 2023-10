Storja e lajmi.net me titullin “Vrapuesi që humbi një dorë, synon Lojërat Paralimpike” përzgjedhet që të shfaqet në Milano të Italisë Storia e realizuar nga lajmi.net me titullin “Vrapuesi që humbi një dorë, synon Lojërat Paralimpike” do të shfaqet edhe në Milano të Italisë, në muajin nëntor, në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Sportiv e organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Kinemasë Sportive (FICTS). Prodhimi i lajmi.net është në mesin e tetë filma sportivë vendorë të metrazhit të…