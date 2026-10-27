Nëna, vëllai dhe fëmijët e të dyshuarit për vrasjen e Arlinda Zekajt nisen për ta takuar, të shoqëruar nga njësia FIT – pritet arrestimi
Zhvillime të reja janë raportuar sonte lidhur me Albert Sylajn, të dyshuarin për vrasjen e Arlinda Zekajt, i cili më herët ka kërkuar të takohet me familjen përpara dorëzimit. Burimet e Gazetës Sinjali bëjnë me dije se nëna, vëllai dhe fëmijët e të dyshuarit janë nisur për ta takuar atë, të shoqëruar nga pjesëtarë të…
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Zhvillime të reja janë raportuar sonte lidhur me Albert Sylajn, të dyshuarin për vrasjen e Arlinda Zekajt, i cili më herët ka kërkuar të takohet me familjen përpara dorëzimit.
Burimet e Gazetës Sinjali bëjnë me dije se nëna, vëllai dhe fëmijët e të dyshuarit janë nisur për ta takuar atë, të shoqëruar nga pjesëtarë të Njësisë Speciale FIT.
Sipas burimeve, Sylaj kishte komunikuar më herët me vëllain e tij, duke kërkuar dhjetë minuta për të biseduar me familjarët dhe duke shprehur gatishmërinë për t’u dorëzuar vetëm para pjesëtarëve të FIT-it.
Autoritetet po ndërmarrin veprimet për arrestimin e tij, ndërsa dorëzimi ende nuk është konfirmuar.
Për shkak të ndjeshmërisë së situatës, Sinjali nuk po publikon hollësi të tjera mbi vendndodhjen dhe zhvillimin e operacionit.
Kujtojmë se Arlinda Zekaj u vra më 25 tetor, ndërsa Sylaj dyshohet për kryerjen e krimit.