Nëna, vëllai dhe fëmijët e të dyshuarit për vrasjen e Arlinda Zekajt nisen për ta takuar, të shoqëruar nga njësia FIT – pritet arrestimi

Zhvillime të reja janë raportuar sonte lidhur me Albert Sylajn, të dyshuarin për vrasjen e Arlinda Zekajt, i cili më herët ka kërkuar të takohet me familjen përpara dorëzimit. Burimet e Gazetës Sinjali bëjnë me dije se nëna, vëllai dhe fëmijët e të dyshuarit janë nisur për ta takuar atë, të shoqëruar nga pjesëtarë të…

Lajme

27/10/2026 23:31

Zhvillime të reja janë raportuar sonte lidhur me Albert Sylajn, të dyshuarin për vrasjen e Arlinda Zekajt, i cili më herët ka kërkuar të takohet me familjen përpara dorëzimit.

Burimet e Gazetës Sinjali bëjnë me dije se nëna, vëllai dhe fëmijët e të dyshuarit janë nisur për ta takuar atë, të shoqëruar nga pjesëtarë të Njësisë Speciale FIT.

Sipas burimeve, Sylaj kishte komunikuar më herët me vëllain e tij, duke kërkuar dhjetë minuta për të biseduar me familjarët dhe duke shprehur gatishmërinë për t’u dorëzuar vetëm para pjesëtarëve të FIT-it.

Autoritetet po ndërmarrin veprimet për arrestimin e tij, ndërsa dorëzimi ende nuk është konfirmuar.

Për shkak të ndjeshmërisë së situatës, Sinjali nuk po publikon hollësi të tjera mbi vendndodhjen dhe zhvillimin e operacionit.

Kujtojmë se Arlinda Zekaj u vra më 25 tetor, ndërsa Sylaj dyshohet për kryerjen e krimit.

Artikuj të ngjashëm

October 27, 2026

Kandiq: Vuçiq e pranoi humbjen, por nuk hoqi dorë nga retorika...

October 27, 2026

Ramadani: Nuk ka ku shkon Donika Gërvalla, duhet të dorëhiqet

October 27, 2026

LAJMI I FUNDIT: Arrestohet i dyshuari për vrasjen e Arlinda Zekajt

October 27, 2026

Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi...

October 27, 2026

Të rinjtë shqiptarë, të fundit në Evropë për të ardhurat sipas...

October 27, 2026

Pesë fuqitë evropiane të NATO-s zotohen të marrin më shumë përgjegjësi...

Lajme të fundit

Kandiq: Vuçiq e pranoi humbjen, por nuk hoqi...

Ramadani: Nuk ka ku shkon Donika Gërvalla, duhet të dorëhiqet

LAJMI I FUNDIT: Arrestohet i dyshuari për vrasjen e Arlinda Zekajt

I dyshuari për vrasjen e Arlinda Zekajt raportohet...