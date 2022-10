Lushtaku: Video si të VV-së kam pa në kohën e Millosheviqit

Një prej figurave kyçe të UÇK-së, ish-kryetar e tani nënkryetar i Skënderajt, Sami Lushtaku, ka komentuar zhvillimet e fundit – e sidomos videot e Lëvizjes Vetëvendosje, të cilat e kanë në qendër vetë emrin e zotit Lushtaku.

Në to, ai paraqitet si ‘zhvatës, hajn, pronar terminalesh e biznesesh’.

Madje, kryeministri Kurti për okolla nënkuptoi se është edhe pronar i kompanisë së sigurimit në QKUK.

Për emrin dhe figurën e tij, si personazh në videot e Vetëvendosjes, sidomos këtë të fundit ku Lushtaku prezantohet si pronar terminali, ai thotë se do ta padis kryeministrin Kurti dhe drejtësia duhet të veprojë ndaj këtyre siç thotë Lushtaku – ‘mashtrimeve të Kurtit’.

“Absolut, unë i njoh të dy pronarët, njani është i Skënderajt tjetri i Kaçanikut dhe s’kam lidhje me terminalet nëse unë rri me ndonjanin prej tyne nuk dmth që jam aksionar, nëse hy e pi kafe në një lokal, nuk domethënë që jam pronar i lokalit. Albini qysh ka propagandu qe 15 vjet, po e vazhdon avazin e vjetër. Ky për me mbulu mospunën e vet, bën këso video. Këso lloj videosh i kam pa në kohën e Millosheviqit. Kur kam qenë i dënumë 20 vjet. M’kanë shoshitë edhe EULEX, UNMIK, për gjithcka. Jam i gatshëm me u përballë me të vërtetën po jo me rrenat e mashtrimet e Albin Kurtit”, thotë Lushtaku për Periskopin.

“Argumente duhet me pasë, fakte duhet me pasë, kur të akuzon dikush për ni terminal ai duhet me pasë argumente dhe fakte. Nuk munet zoti Kurti me lëshu si bombë dicka dhe me u tërheq. Ai kësaj pune duhet me i shku deri në fund.

“Mos t’i rren qytetarët më. Duhet me tregu të vërtetën, nëse unë jam pronar i ni biznesi, le të vepron drejtësia. Ja ai duhet me u përgjigjë, ja unë. Njani duhet me u përgjigjë.

Sa i përket aludimit të kryeministrit Kurti, se ‘përgjegjës për djegien e veturës së auditorit të brendshëm të ShSKUK-së janë kompanitë e sigurimeve” dhe me përfundimin se ‘të korruptuarit duhet të jenë në burg’, Lushtaku mohon se është pronar i kompanisë së sigurimeve.