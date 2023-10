Llapi e fiton dramën ndaj Lirisë, në ndeshjen ku u akorduan tre kartonë të kuq e dy penallti Llapi ka shënuar fitore shumë të rëndësishme në duel me Lirinë, në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë, me rezultat 2:0, në kuadër të javës së 9-të në Albi Mall Superligë. Deri te kjo fitore llapjanët erdhën me mjaft vështirësi, pasi në një periudhë të lojës ishin me dy lojtarë më pak në fushë pas përjashtimit…