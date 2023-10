Lionel Messi e fiton Topin e Artë për herë të tetë

Asi u shpall fitues i trofeut më prestigjioz individual për vitin 2023.

Asnjë lojtar në histori të futbollit nuk ka arritur të fitojë kaq herë çmimin më të madh individual.

Argjentinas ia doli të mposhte Erling Haalandin dhe Kylian Mbappen për të fituar çmimin prestigjioz.

💬 The speech of the 2023 Ballon d’Or winner, Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/HRaNdRwclG

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023