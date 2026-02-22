Lajmet për ndarje nga Mirlind Daku, Vesa Vllasaliu tregon se çka ndodhi
Pas një periudhe rreth dyvjeçare larg intervistave dhe ekranit, Vesa Vllasaliu, është rikthyer në vëmendjen e publikut me një rrëfim të drejtpërdrejtë. Ajo ishte e ftuar në Prive by Liberta Spahiu, ku foli hapur për zhvillimet më të fundit në jetën e saj personale dhe vendosi t’u përgjigjet zërave që kanë qarkulluar në media. Gjatë…
ShowBiz
Pas një periudhe rreth dyvjeçare larg intervistave dhe ekranit, Vesa Vllasaliu, është rikthyer në vëmendjen e publikut me një rrëfim të drejtpërdrejtë.
Ajo ishte e ftuar në Prive by Liberta Spahiu, ku foli hapur për zhvillimet më të fundit në jetën e saj personale dhe vendosi t’u përgjigjet zërave që kanë qarkulluar në media.
Gjatë intervistës me Liberta Spahiu, Vesa ndau detaje për lidhjen e saj me Mirlind Dakun dhe rrugëtimin e tyre si çift.
Ajo tregoi edhe për ndryshimet që i ka sjellë jeta e re si nënë, duke zbuluar se prej dy muajsh ka përjetuar për herë të parë mëmësinë, një përvojë që e përshkruan si thellësisht transformuese.
Interesi i madh i publikut u përqendrua te thashethemet për një ndarje të mundshme mes tyre.
Vesa i hodhi poshtë kategorikisht këto pretendime, duke sqaruar se marrëdhënia e tyre ka vazhduar normalisht dhe se nuk ka pasur krizë në çift.
Sipas saj, diskutimet për ndarje nisën nga një veprim i shpejtë në rrjetet sociale, i cili u interpretua gabimisht dhe u ekzagjerua.
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 2 theksoi se gjithçka ishte një moment i shkurtër dhe pa asnjë domethënie reale për marrëdhënien e tyre.