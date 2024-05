Kosova nis përgaditjet për projektet infrastrukturore nga fondet e BE-së

Komisioni për Planifikim Strategjik ka diskutuar sot mbi përgatitjet për financim të projekteve infrastrukturore nga fondet e Bashkimit Evropian dhe partnerëve të tjerë zhvillimorë në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti tha se si kërkesë nga Procesi i Berlinit, Lista Prioritare e Projekteve Infrastrukturore në Kosovë, e hartuar fillimisht në vitin 2015, është përditësuar në vitin 2017 për sektorin e mjedisit, transportit, energjisë dhe sektorit social.

Ai theksoi se Kosova nga Plani i Rritjes së BE-së pritet të përfitojë rreth një miliard euro, ku gjysma e kësaj shume do të ofrohet për investime infrastrukturore në sektorët e transportit, energjisë, sektorit digjital dhe kapitalit njerëzor. “Projektet e kapitalit njerëzor do të jenë pjesë e listës prioritare të sektorit social. Sektori i mjedisit do të vazhdojë të jetë nga ËBIF, por grantet e ofruara për mjedisin nuk burojnë nga pakoja financiare e Planit të Rritjes, por nga fondet IPA rajonale përmes ËBIF dhe kriteret e aplikimit pritet të jenë të njëjta”, tha Kurti. Ai edhe përmendi aplikimet e deritanishme të Kosovës të miratuara nga Bordi Operacional i ËBIF, duke mundësuar përfitimin e granteve në vlerë totale prej 57.6 milionë eurosh.

“Javën e kaluar Këshilli Ministror për Integrim Evropian diskutoi për Agjendën e Reformave, një dokument kryesor për detyrimet e Kosovës në kuadër të Planit të Rritjes së BE-së. Kryerja e reformave në të gjithë sektorët dhe fushat që matet me treguesit e Agjendës së Reformave ndërlidhet direkt me vëllimin e përfitimit të fondeve të Planit të Rritjes që realizohen përmes ËBIF”, u shpreh Kurti. Ministritë e linjës më takim prezantuan listat me prioritet në mjedis, transport dhe energji. Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi theksoi se qëllimi i kësaj liste është prioritizimi i projekteve me të cilat do të aplikohet në instrumentet për financim të ofruara nga BE dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Përgjatë kësaj mbledhjeje u votuan dhe Grupet Punuese Sektoriale për përzgjedhjen e projekteve në kuadër të Listës Prioritare të Projekteve Infrastrukturore për sektorin social dhe infrastrukturën digjitale. Ndryshe, Bordi Operacional i Kornizës Investuese të Ballkanit Perëndimor (ËBIF), në dhjetor 2022 ka miratuar tri aplikime për fonde të Kosovës, duke mundësuar përfitimin e granteve në vlerë 57.6 milionë euro. Këtu përfshihet granti për përgatitjen e projektit për banimin social në vlerë 2.08 milionë euro, që do të shfrytëzohet për përgatitjen e investimeve në vlerë totale 47.5 milionë euro. Gjithashtu, granti investues për parkun solar në KEK në vlerë 33.07 milionë euro, si pjesë e investimeve në vlerën totale 103.33 milionë euro. Granti i tretë investues është për ngrohjen qendrore në kryeqytet në vlerë 22.47 milionë euro, si pjesë e investimeve që në total kapin vlerën 76.368 milionë euro.