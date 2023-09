Futbollisti i Juventusit shënon autogol qesharak

Por humbjen edhe më të rëndë e bën një autogol i shënuar në minutat shtesë, shkruan Indeksonline.

Derisa Juve po kërkonte barazimin, Federico Gatti bëri një kthim të topit përmendsh e që përfundoi me autogol.

Goli i shënuar në favor të Sassuolos menjëherë është bërë trend në rrjetet sociale.

HAHAHAGSHWHSGSH

WHAT IS THAT FROM GATTI LOOOL JUVE ARE DRUNKpic.twitter.com/7HBGeY8QGC

— Karim ⛱ (@Futball_Karim) September 23, 2023