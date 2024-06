Arrestimi nga Serbia i Tefik Mustafës: Djali i tij thotë se kompania e autobusave nuk na ka lajmëruar fare Tefik Mustafa nga fshati Llabjan i Novobërdës me 1 qershor të këtij viti, u arrestua nga autoritetet serbe me të hyrë në territorin e tyre. Mbi të rëndojnë akuza gjoja se për krime të ndryshme at të vrasjes së 3 policëve serb gjatë viteve të 90-ta, shkruan lajmi.net. Për këtë për lajmi.nët ka folur djali…