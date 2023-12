Ancelotti vazhdon kontratën me Real Madridin Real Madridi dhe Carlo Ancelotti kanë rënë dakord për të zgjatur kontratën deri më 30 qershor 2026. Njoftimi është bërë të premten përmes faqëz zyrtare të gjigantit spanjoll. Italiani ishte lidhur me stolin e Kombëtares së Brazilit, por që tashmë karriera e tij do të jetë e lidhur me Realin edhe për dy sezonet e…