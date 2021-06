Çdo lojtar i ndeshjes deri më tani në “Euro 2020”

Kampionati Evropian po vazhdon të na mahnit me paraqitje të mira të Kombëtareve dhe të lojtarëve individual, shkruan lajmi.net.

Deri më sot, janë zhvilluar 18 ndeshje ku secilën prej tyre ka shkëlqyer nga një lojtar me një paraqitje fantastike.

Në çmimet e më të mirëve të ndeshjeve dallohet Denzel Dumfries, anësori i Holandës i cili është shpallur dy herë lojtar i ndeshjes, me Ukrainën dhe me Austrinë. Dy çmime i ka edhe Romelu Lukaku i cili u shpall lojtar i ndeshjes me Rusinë dhe Danimarkën.

Më poshtë mund të shikoni secilin lojtar të ndeshjes në 18 ndeshjet e “Euro 2020” të zhvilluara deri më tani./Lajmi.net/

Xhiro e parë

Turqi 0-3 Itali – Leonardo Spinazzola

Uells 1-1 Zvicër – Breel Embolo

Danimarka 0-1 Finlandë – Christian Eriksen

Belgjikë 3-0 Rusi – Romelu Lukaku

Austria 3-1 Maqedonia e Veriut – David Alaba

Hollandë 3-2 Ukrainë – Denzel Dumfries

Angli 1-0 Kroaci – Raheem Sterling

Skoci 0-2 Republika Çeke – Patrik Schick

Poloni 1-2 Sllovaki – Milan Škriniar

Spanjë 0-0 Suedi – Victor Lindelöf

Hungari 0-3 Portugali – Cristiano Ronaldo

Francë 1-0 Gjermani – Paul Pogba

Xhiro e dytë

Turqi 0-2 Uells – Gareth Bale

Itali 3-0 Zvicër – Manuel Locatelli

Finlandë 0-1 Rusi – Aleksei Miranchuk

Danimarka 1-2 Belgjikë – Romelu Lukaku

Ukraina 2-1 Maqedonia e Veriut – Andriy Yarmolenko

Hollandë 2-0 Austri – Denzel Dumfries