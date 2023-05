100 milionë në sezon apo besnikërinë: Benzema mes “dy zjarreve”, klubi arab dhe Reali duan vendim të shpejtë

E ardhmja e sulmuesit Karim Benzema është tema kryesore e ditëve të fundit në mediat spanjolle dhe ato ndërkombëtare.

Pak ditë më parë, mediumet kryesore në Spanjë raportuan se Benzema po e mendon largimin nga “Santiago Bernabeu”, transmeton lajmi.net.

Fituesi i Topit të Artë është tunduar nga një ofertë marramendëse nga Al Ittihad e cila raportohet të jetë 100 milionë euro në sezon me kontratë dyvjeçare.

Gazetari italian dhe eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka pohuar se Al Ittihad pret përgjigjje të shpejt nga sulmuesi francez.

Al Ittihad expect Karim Benzema’s final answer very soon. The official proposal is understood to be close to €100m per season plus benefits. 🚨⚪️🇸🇦

Real Madrid are waiting for Karim to make his decision soon, as he told Florentino Pérez about the bid in the last 24h. pic.twitter.com/fKijxIj2bN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2023