1 janari po vjen: Qeveria nis fushatën për informim për liberalizimin e vizave Qeveria e Kosovës sot do të bëjë lansimin e fushatës për informim për liberalizimin e vizave. Sipas njoftimit, aktiviteti i parë do mbahet në Prishtinë për të vijuar më tej në krejt Kosovën. Në lansimin e fushatës do të marrë pjesë edhe kryeministri Albin Kurti. “Ju ftojmë të na bashkoheni në këtë ngjarje e të…