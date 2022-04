Eksperti amerikan: Takimi Gjuriq – Biden u nxit nga SHBA-të

Eksperti amerikan për Ballkanin, Alon Ben Meir, me anë të një postimi në Facebook ka thënë se takimi në fjalë është nxitur nga SHBA, shkruan lajmi.net.

Kjo për faktin se siç thotë ai, administrata e Biden është e lodhur nga sjellja e Vuçiq ndaj Rusisë.

“Duhet të kujtojmë se Putini ishte i pari që e përgëzoi Vuçiqin për fitoren e tij, pikërisht sepse Vuçiç ka vite që ka bërë porosinë e Putinit dhe ka vepruar në përputhje me dëshirat e Rusisë”, shkruan Ben Meir.

