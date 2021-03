​Wenger parashikon finalen e Ligës së Kampionëve, do të ishte finale spektakolare

Ndeshjet si Bayern – PSG dhe Liverpool – Real Madrid konsiderohen si më emocionueset në këtë fazë, por ish- trajneri i Arsenalit Arsene Wenger nuk e sheh asnjërën prej skuadrave të lartëpërmendura në finalen e Stambolit, përcjellë KosovaPresa.

Sipaa tij, për trofeun më të rëndësishëm evropian në nivel klubesh në finale do të përplasen dy gjigantët anglez Chelsea dhe Manchester City.

“Në Ligën e Kampionëve është shumë e vështirë të bëhen parashikimi, por unë mendoj se finalja e këtij edicioni do të zhvillohet ndërmjet Chelseat dhe Manchester Cityt”, ka thënë Wenger.

Ndryshe, në çerekfinale Chelsea do të ballafaqohet me Porton kurse Manchester City me Borussia Dortmundin.