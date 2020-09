​Trump mohon të ketë pasur sulm në tru: Jam viktimë e lajmeve të rreme

Vizita e befasishme e presidentit në spitalin ushtarak Walter Reed ndezi spekulime atë kohë për shëndetin e tij, të cilat u mohuan nga një mjek i Shtëpisë së Bardhë.

Në një libër të botuar të martën, një gazetar i New York Times pretendon se gjatë asaj vizite, nënpresidenti Mike Pence, i cili do ta pasonte atë sipas kushtetutës, ishte “i gatshëm” në rast se Trump kishte nevojë për anestezi.

Zbulimet nxitën një seri thashethemesh në mediat sociale për sulm në tru, por ato nuk u vërtetuan në librin e gazetarit.

Trump reagoi në Twitter dhe theksoi se ai është viktimë e lajmeve të rreme.

“Ata nuk ndalen kurrë! Tani ata janë duke u përpjekur të thonë se presidenti juaj i preferuar ishte në spitalin Walter Reed për shkak të sulmeve në tru,” tha ai.

“Libri nuk përmend mini-sulme,” u përgjigj Michael Schmidt, autor i librit “Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President”.

“Unë mund të konfirmoj që presidenti Trump nuk ka pësuar një goditje në tru, një sulm ishemik kalimtar (goditje e lehtë), ose një gjendje akute kardiovaskulare”, tha mjeku i presidentit Sean Conley, i cili vlerësoi se presidenti ishte “në formë” dhe pritej të ishte “i aftë dhe vazhdojnë të kryejnë detyrat presidenciale”.