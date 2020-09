​Përbërja e delegacionit në Uashington përplas PDK-në me Hotin

Ky i fundit në seancën e sotëm plenare e akuzoi Hotin se ka lënë shije të keqe delegacioni i madh kosovarë në Uashington, por kryeministri tha se qeveria paraprake ka pasur 48 persona në takimet e Brukselit.

“Ju keni shkuar me gjysmën e kabinetit, është shumë problem çka kanë lypur ata aty. As në takim nuk i keni pasur. Ju në takim nuk e keni pas, qe Dritoni pse ka ardhur ky. Në Shtëpi të Bardhë nuk ka mundur me hy në takim. E keni pas Nismën e keni pas Aleancën , vet plus zotëri Hyseni. Shija u kanë e keqe”, tha ai.

Kryeministri Hoti këtë veprim e arsyetoi, derisa edhe tha se qeveritë e mëhershme kanë shkuar të takime me dyfishin e zyrtarëve.