​Paralajmëron NASA: Një shkëmb i madh hapësinor do të përplaset në orbitën e Tokës

Një asteroid më i madh se një aeroplan i tipit Boeing-747 do të përplaset me orbitën e Tokës javën e ardhshme, deklaroi Qendra për Objekte pranë Tokës të NASA-s.

Organizata e hulumtimit hapësinor aktualisht po ndjek një shkëmb hapësinor të quajtur 2020 RK2, i cili është një asteroid që aktualisht është në trajektore për t’u përplasur me orbitën e Tokës të mërkurën, më 7 tetor, shkruan kp, transmeton lajmi.net.

Asteroidi u pa për herë të parë nga astronomët muajin e kaluar. Asteroidi 2020 RK2 do të kalojë hapësirën me një shpejtësi prej 6.68 kilometra në sekondë, e cila është e barabartë me 14,942 milje në orë.

Nuk ka të ngjarë që astronomët do të jenë në gjendje të shohin asteroidin nga Toka, por shkëmbi hapësinor do të kalojë në ora 15.12 sipas kohës lindore dhe shanset që të shkaktojë ndonjë dëm është shumë i vogël.

Pasi shkëmbi të kalojë me siguri Tokën, nuk do të vizitojë orbitën para gushtit 2027. Astronomët në Stacionin hapësinor aktualisht po gjurmojnë shumë kometa dhe asteroide gjatë gjithë kohës, të cilat përfshijnë një asteroid që do t’i afrohet Tokës të enjten, 8 tetor, një ditë pasi të kalojë RK2 2020.

Qendra e agjencisë së kërkimit hapësinor për Studimet e Objekteve të Tokës së Afërt ka quajtur asteroidin (2020 SX3) pasi u vëzhgua për herë të parë nga astronomët më 19 gusht të këtij viti. Shkëmbi hapësinor SX3 pritet të vijë afër orbitës së Tokës rreth orës 11.16 sipas kohës lindore. /Lajmi.net/