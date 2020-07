​Osmani e raporton në polici deputetin Xhavit Ukaj

Osmani menjëherë pas ndërprerjes së punimeve të seancës së Kuvendit, i është drejtuar policisë për të paraqitur si kërcënim nga deputeti në fjalë

Këtë lajm Osmani e ka bërë të ditur përmes një statusi në Facebook;

“Ndaj deputetit që më ka kërcënuar fizikisht dhe me gjuhë banale të paprecedent për një institucion si Kuvendi, kam hapur rast në polici. Shpresoj që organet e rendit të merren sa më shpejt me këtë rast, ndërkaq ne i kthehemi punës së Kuvendit të hënën në orën 14:00, sipas vendimit të Kryesisë së Kuvendit. Ka tema të rëndësishme me të cilat duhet të merremi, siç është menaxhimi i pandemisë dhe nuk lejoj asnjë person të papërgjegjshëm të më pengojë në kryerjen e detyrës zyrtare në përputhje me rregulloren e Kuvendit”, shkruar Osmani.

Kujtojmë se menjëherë pas rastit, Osmani e mbylli seancën e Kuvendit të Kosovës.