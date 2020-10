​Misioni i NASA-s aterron sonte në asteroidin Bennu

Një anije kozmike me përmasa furgoni duhet të prekë shkurtimisht krahun e saj në një vend uljeje të quajtur Nightingale. Vendi është gjerësia e disa hapësirave të parkimit. Krahu do të mbledhë një mostër deri në 2 kilogram, të cilën do ta kthejë në Tokë në vitin 2023.

“Është një mision i parë historik për NASA, duke kthyer një mostër asteroidi dhe është i vështirë,” tha Thomas Zurbuchen, administrator i asociuar i Drejtorisë së Misionit Shkencor të NASA, gjatë një konference shtypi.

Vetë vendi i aterrimit ndodhet brenda një krateri me madhësinë e një fushe tenisi dhe rrethohet me gurë në madhësi të ndërtesës.

I ndodhur më shumë se 200 milionë milje larg Tokës, Bennu është një asteroid i mbushur me gurë dhe i gjatë sa ndërtesa Empire State në SHBA.

Që kur arriti në Bennu, anija kozmike dhe kamerat e saj kanë mbledhur dhe dërguar të dhëna dhe imazhe për të ndihmuar ekipin e NASA të mësojë më shumë rreth përbërjes së asteroidit dhe të hartojë vendet e mundshme të uljes për të mbledhur mostra.

Bennu ka një orbitë që e afron me Tokën, andaj konsiderohet të jetë një asteroid afër planetit tonë, dhe mund t’i afrohet planetit tonë në shekullin 22, me një shans 1:2.700 për t’u përplasur në atmosferë.

Mostrat nga Bennu mund të ndihmojnë shkencëtarët të kuptojnë jo vetëm më shumë për asteroidet që mund të ndikojnë në Tokë, por edhe për mënyrën se si u formuan planetët dhe si filloi jeta.