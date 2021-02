​Mbi 1.000 vdekje në Malin e Zi që nga fillimi i epidemisë COVID-19

Sipas autoriteteve shëndetësore malazeze sot, 502 raste të reja të infeksionit janë regjistruar në 24 orët e fundit, ndërsa katër vdekje në lidhje me COVID-19 janë raportuar.

“Numri i përgjithshëm i vdekjeve në lidhje me infeksionin COVID-19 në Malin e Zi që nga fillimi i pandemisë është 1003”, njofton Instituti i Shëndetit Publik të Malit të Zi.

Mali i Zi do të shënojë përvjetorin e rastit të parë të konfirmuar me koronavirus në vend në mes të marsit, pasuar nga një bllokim i përgjithshëm shtetëror, kështu që vala e parë e koronavirusit në vend mori vetëm nëntë jetë dhe infektoi gjithsej 324 njerëz.

Në fund të majit të vitit të kaluar, Mali i Zi shpalli veten vendin e parë “pa koronë” në Evropë, duke njoftuar se do të ndërtonte një sezon turistik, por në mes të qershorit virusi u kthye në territorin e Malit të Zi dhe filloi të përhapet në mënyrë të pakontrolluar.

Që nga mesi i qershorit, më shumë se 75.000 persona janë infektuar me koronavirus, i cili është 12 për qind e popullsisë së vendit, ndërsa më shumë se 8.500 raste janë aktualisht aktive.

Vaksinimi kundër koronavirusit në Malin e Zi filloi shtatë ditë më parë me vaksinën ruse Sputnik V, të cilën vendi e mori si donacion nga Serbia, ndërsa donacioni kinez me 30.000 doza do të mbërrijë në Podgoricë për disa ditë.

Sipas të dhënave për vitin 2020 nga Zyra e Statistikave e Malit të Zi – Monstat, për herë të parë që nga Lufta e Dytë Botërore, vitin e kaluar u regjistrua një rritje natyrore negative në këtë vend.

Në vitin 2020, shënuar nga një epidemia e koronavirusit, 7.082 njerëz janë lindur në Mal të Zi, ndërsa 7.278 vdiqën.

Statistikat tregojnë gjithashtu se në vitin 2020, pothuajse 700 më shumë njerëz vdiqën në Malin e Zi sesa në vitin 2019.

Kriza e koronavirusit ka ndikuar gjithashtu në faktin që të rinjtë po shtyjnë martesën, kështu që vitin e kaluar vetëm 2107 çifte u martuan, ndryshe nga vitet e mëparshme kur numri i martesave të reja ishte gjithmonë më i lartë se 3000.