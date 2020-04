​Lufta ndaj COVID-19, Banka Botërore 20 milionë dollarë Shqipërisë

Këshilltarja e drejtorit ekzekutiv të Bankës Botërore, Greta Minxhozi, gjatë një prononcimi televiziv, deklaroi se përfituese e këtyre fondeve është dhe Shqipëria.

Ajo shtoi se po punohet me ekipet e Ministrisë së Financave dhe Shëndetësisë për të përcaktuar prioritetet dhe është çështje ditësh përgatitja e projekteve.

“Puna për përgatitjen e programit specifik të Shqipërisë ka filluar dhe ka një komunikim intensiv ndërmjet ekipeve të Bankës Botërore dhe Ministrisë së Financave dhe Shëndetësisë për përgatitjen e prioriteteve që do të përfshihen në këtë program si dhe detaje të tjera teknike. Kushtet që po përgatiten këto programe janë një rast i paprecedent. Me përafërsi mund të shkojë deri në 20 milionë fondi për nevojat e emergjencës për sistemin shëndetësor”, deklaroi Minxhozi.

Ajo shtoi se përveç kësaj mund të bëhen ristrukturime të projekteve ekzistuese të BB në Shqipëri, për të liruar fonde nga këto projekte dhe për t’i përdorur për emergjencën shëndetësore.

Sipas Minxhozit, ata janë duke punuar me intensitet shumë të lartë dhe është çështje ditësh dhe javësh që projektet të përfundojnë.

“Ky është një projekt dhe ka një komponent që mund të jetë për përgatitjen e pajisjeve të emergjencës për spitale, një komponent tjetër mund të jetë për reforma të mëtejshme. Përcaktimi i komponentit është në dorën e ekipeve të qeverisë dhe BB-së. Me përcaktimin e projekteve do të disbursohen me fleksibilitet në fuksioni të evoluimit të situatës sipas nevojave”, sqaroi ajo./ATSh/