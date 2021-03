​Kurti nuk e ka prioritet dialogun: Duhet të përgatitemi mirë, nuk mund të kemi dështim të radhës

Kandidati për kryeministër, Albin Kurti thotë se procesi i dialogut nuk është prioritet i tij. Për më tepër, ai thekson se ky proces është zvarritur, meqë gjithmonë është nxituar. Ai në ditën kur po konstituohet kuvendi, e që vet ai nuk pati të drejtë kandidimi për deputet, në një tryezë diskutimi ka thënë se nuk është për dialog me regjisor dhe skenarist. Përkundër paralajmërimit të Bashkimit Evropian për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ai ka deklaruar se nuk mund të ketë asociacion një-etnikësh.

Kandidati për kryeministër, Albin Kurti ka deklaruar se Kosova ka shumë çështje që duhet të diskutojë me Serbinë. Ai theksoi se nuk mund të ulet në tavolinë duke harruar e për të rrafshuar historinë.

Ai në tryezën e organizuar Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, me temën “Si tutje me Dialogun”, tha se Serbia duhet të ia kthejë Kosovës rreth 3 miliardë euro borxhe. Veç tjerash edhe të ofrojë dëmshpërblim për pronat e dëmtuara, kompensim për vuajtjet e luftës dhe po ashtu të kërkoj falje.

Ai ka përmendur katër parimet për dialogun e ardhshëm.

“E para duhet të pranohet realiteti, e dyta duhet pranohet e vërteta, duhet të ulemi si të barabartë dhe e katërta duhet të përfitojnë qytetarët. Duhet të pranohet realiteti sepse nuk mund të kthehemi para pavarësisë, para shpalljes. Po të ishte kjo e mundur edhe ne do të kërkonim shumë. Pra, pavarësia ishte kompromis, për më tepër se kaq, pavarësia nuk është shpallur vitin e kaluar, por 13 vjetësh”, ka thënë ai.

Gjatë ditës së djeshme, Bashkimi Evropian ka ritheksuar se Kosova duhet ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke thënë se Gjykata Kushtetuese e Kosovës nuk e parandalon këtë. Por, Kurti përsëriti se kjo nuk mund të ndodhë.

“Neni 44 i Kushtetutës e Kosovës garanton lirinë e asociimit, por nuk ka nevojë të negociohet për diçka që ne e kemi të garantuar me Kushtetutë. Nuk mund të kemi Asociacion një-etnik, nuk mund të jetë karakteri i asociacionit të komunave- por jo një-etnik e thotë edhe Gjykata Kushtetuese, i shpallur në vitin 25 dhjetor të vitit 2015. Mund të ketë Asociacion të komunave të bjeshkës së Rugovës, maleve të Sharrit,”, ka thënë Kurti në këtë tryezë.

Sipas tij, historia e Kosovës dihet dhe se pushteti i Serbisë duhet të reflektojë për krimet që ka bërë.

Derisa në Kuvend po pritej konstituimi i legjislaturës së tetë, kreu i LVV-së përsëriti se vazhdimi i dialogut nuk është prioritet i tij. Albin Kurti ka theksuar se ky proces është zvarritur, meqë është nxituar.

Kandidati për kryeministër ka shtuar se sapo të marrë mandatin duhet të shikojë dokumentet se ku e ka lën ish-kryeministri Avdullah Hoti procesin e dialogut.

“Së pari unë duhet të marrë ato dokumentet, se nuk e di se ku e ka lën zotëri Hoti. Herën e kaluar kur kam hyrë në zyrë, me 4 shkurt të vitit të kaluar, dollapët kanë qenë përgjithësisht të zbrazëta, por edhe folderet e thatë. Është për të ardhur keq që secila qeveri disi fillon nga fillimi. Por, duhet të bëjmë një skanim të gjendjes të cilën ndodhemi. Me ato 33 marrëveshje për të cilat nuk pajtohemi me Beogradin as për numrin e marrëveshjeve. Ne themi që janë 33, ata thonë 47 disa 49. Duhet të shohim shkallën e zbatueshmërisë. Dhe ta mbyllim atë pjesë pa e mohuar por për ta tejkaluar. Duhet të përgatitemi mirë për dialog, nuk mund të kemi edhe një dështim të radhës. Për këtë arsyeje unë nuk jam që të ngutemi me ato fjalët historike, gjithëpërfshirëse”, ka shtuar ai.

Sa i përket marrëveshjes së Uashingtonit, Kurti tha se ka qenë një zotim i njëanshëm. Ai ka vazhduar kritikat për këtë marrëveshje meqë sipas tij është bërë shpejt-shpejt.

“Besoj me të drejtë e kemi kritikuar, si një tryezë suedeze, si një byfe ku ndoshta është menduar të marrësh dy-tri gjëra, varësisht se çfarë do të jetë e favorshme. Kemi një administratë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një qeveri të re së shpejti në Kosovë. Nuk mendoj që duhet të merremi shumë me atë, a e refuzon çdo gjë, apo pjesërisht por ajo marrëveshja nga pika e fundit ngjan më së miri edhe mirë është me u ndal aty. Nuk guxon asnjë zyrtar të thotë se nuk do të angazhohet për njohjen ndërkombëtare në organizata ndërkombëtare, është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Nuk është përfillur një gjë e tillë, sepse besoj që është ditur që qeveria që shkon nuk e ka të gjatë. Prandaj, ka ekzistuar edhe një mos kokëçarje”, tha ai.

Ai pohoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë gjithmonë aleat të Kosovës, për më tepër shtoi se kjo varet nga Kosova.

Më tej, ai në tryezën me temën “Si tutje me dialogun”, theksoi se procesi po zvarritet, meqë Kosova është nxituar.

“Nuk jam për dialog në të cilën regjisor dhe skenarist me kolegjiume të teatrit. Ku përmes nesh presin të përmbushim role të paracaktuara, ku një aktor që nuk është i mirë e heqim nga skena dhe zëvendësojmë me një tjetër. Ne duhet të definojmë principet e akterëve, por jo rolin e tyre me gjashtë akte me epilog dhe me uverturë. Se kjo është kundërshtim me brendësinë dhe sovranitetin dhe me dinjitetin…Nëse insistoni në këtë aspekt atëherë më mirë është të lexoni letrat e presidentit Biden se fjalët e mia”, shtoi ai.

Kurti ka folur edhe për reciprocitetin ku ka thënë se nuk kanë vendosur barriera për Serbinë, dhe se do të përgatisin edhe dokumente të shkeljeve që bën ky vend ndaj marrëveshjes.