Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të ketë një takim kokë më kokë me kancelaren gjermane Angela Merkel.

ĶosovaPress mëson së takimi do të zhvillohet pas konferencës që kancelarja do të ketë me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

Kujtojmë se konferenca është planifikuar për ora 14:30 ndërsa takimi i Kurtit me Merkel pritet të nisë rreth orës 15:30.

Paraprakisht Merkel është duke zhvilluar një takim me të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor.