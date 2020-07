​Jolie e quan të bijën Zahara një ‘femër të jashtëzakonshme’: Kam mësuar shumë prej saj

Aktorja, 45 vjeç, në një intervistë për TIME 100 vlerësoi Zaharan 15-vjeçare si “një femër e jashtëzakonshme afrikane”.

“Vajza ime është nga Etiopia… Dhe unë kam mësuar aq shumë prej saj. Ajo është familja ime, por ajo është një femër e jashtëzakonshme afrikane dhe lidhja e saj me vendin e saj, kontinentin e saj është diçka që unë vetëm mund të qëndroj prapa në frikë, “tha Jolie për vajzën e saj, të cilën e birësoi në vitin 2005.

Përveç Zahara, Jolie ndan Maddox, 18, Pax, 16, Shiloh, 13, dhe binjakët Knox dhe Vivienne, 11-vjeç, me ish-bashkëshortin Brad Pitt.

Megjithëse nuk flet shpesh për fëmijët e saj, aktorja e ‘Maleficent’ u hap së fundmi për revistën Harper’s Bazaar për rritjen e fëmijëve të saj në mes të “racizmit dhe diskriminimit në Amerikë”.

“Një sistem që më mbron, por mund të mos mbrojë vajzën time – ose ndonjë burrë, grua ose fëmijë tjetër në vendin tonë bazuar në ngjyrën e lëkurës – është i pa tolerueshëm,” tha ajo.

Në një intervistë të qershorit Vogue, Jolie diskutoi për birësimin – një udhëtim në të cilin ai personalisht ka qenë tre herë, për Zahara, Pax dhe Maddox.

“Secila është një mënyrë e bukur për t’u bërë familje,” tha nëna e gjashtë fëmijëve. “Ajo që është e rëndësishme është të flasim me hapje për të gjitha ato dhe të ndajmë. ‘Birësimi’ dhe ‘jetimore’ janë fjalë pozitive në shtëpinë tonë. Me fëmijët e mi të birësuar, nuk mund të flas për shtatzëni, por flas me shumë detaje dhe dashuri për udhëtimin për t’i gjetur ato dhe si ishte të shikosh në sytë e tyre për herë të parë “.

“Të gjithë fëmijët e birësuar vijnë me një mister të bukur të një bote që po takon tuajin”, ndau Jolie. “Kur ata janë nga një racë tjetër dhe nga toka e huaj, ai mister, ajo dhuratë, është aq e plotë. Për ta, ata kurrë nuk duhet të humbasin kontaktin nga kanë ardhur. Ata kanë rrënjë që ju nuk i bëni.”

“Nderoni ata. Mësoni prej tyre. Është udhëtimi më i mahnitshëm për t’u ndarë”, tha ajo. “Ata nuk po hyjnë në botën tuaj – ju po hyni në botët e njëri-tjetrit,”ka shtuar ajo, transmeton KosovaPress.