​Hoti: Kosova është vend i sigurt për investime

Nga aty Hoti tha se investimi në këtë sektor është i rëndësije strategjike për vendin.

Ky projekt për prodhimin e energjisë elektrike, investim në mes gjermaneve dhe israilitëve sipas kreut të ekzekutivit, tregon se Kosova është vend i sigurt për investime.

“Një sektor i cili është i një rëndësie vërtetë strategjike për vendin. 105 megavajt energji elektrike që do lëshohen vitin e ardhshëm është një investim shumë i rëndësishëm për vendin. Ajo që është edhe më e rëndësishme se janë investitor me emër evropian dhe botëror që është sinjal i rëndësishëm se Kosova është një vend i sigurt për investime…jemi këtu për të treguar se do na kenë prapa për të lehtësuar të gjitha nevojat ligjore”, tha ai.

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Christan Heldt tha se në këtë projekt edhe në këtë kohë pandemia ka pasur përparime në punime.

“Kryeministri, ministër dhe i gjithë ekipi i këtij investimi më të madhit në energji që nga vitet ’90 në Kosovë, investitori i parë strategjik dhe një tregues i shkëlqyeshem i bashkëpunimit ndërkombëtar me shumë partnerë kosovarë, gjermanë, izrael dhe të tjerët që u përmenden nga kryeministri. Është bindëse për të parë që përkundër koronës, punimet po përparojnë këtu dhe gjëja e bukur për këtë energji ripërtrishme është se sa më shpejt që do të ndërtohet, nuk do të zgjasë aq shumë për ndërtimin, ata do të ofrojnë 105 megavatë që afërsisht i bjen në 10% e prodhimi të energjisë të përgjithshme në Kosovë, kështu që është një kontribut për energjinë e pastër, një kontribut në autonominë energjetike të këtij vendi dhe thjesht një shenjë e mirë që një investim i tillë është i mundur në këtë vend falë mbështetjes sëQeverisë tuaj, Kryeministrit dhe tre qeverive të mëparshme, sepse kjo filloi nën kryeministrin Mustafa, ajo mori një hap të madh përpara nën kryeministrin Haradinaj dhe qeverinë e fundit, dhe tani ne jemi këtu dhe në të vërtetë shohim gjëra që po bëhen”, tha ai.

Kurse, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Besian Mustafa tha se kanë bërë reformat e nevojshme legjislative për t’i dhënë në shfrytëzim pronat pyjore

“Si ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural po ashtu kam pas fatin që me reformat e nevojshme legjislative për t’i dhënë në shfrytëzim pronat pyjore të ministrisë një kompanie kaq të fuqishme të huaj dhe kaq të rëndësishme për sektorin e energjisë”, tha ai.