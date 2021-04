Pandemia COVID-19 shkaktoi rënien e të hyrave në turizëm me 91%

Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari tha se pandemia ka shkaktuar rënie të vizitorëve ndërkombëtarë dhe rënie të theksuar të të hyrave nga ky sektor, transmeton lajmi.net.

“Sektori i turizmit është ndikuar rëndë nga pandemia, ka rënë numri i vizitorëve ndërkombëtarë 70 për qind, ndërsa rënia e përgjithshme në të hyra është më shumë se 91 për qind”, tha ajo.

Ky sektor, sipas ministres Hajdari, është i një rëndësie të veçantë për zhvillim ekonomik dhe se Qeveria Kurti 2 do ta ketë prioritet zhvillimin e turizmit.

Drejtori i Unionit të Turizmit të Kosovës Baki Hoti duke theksuar se është hulumtimi i parë i këtij lloji, tha se ky hulumtim do të ndikojë edhe tek institucionet që ta mbështesin turizmin pasi sipas tij është shtyllë kryesore e ekonomisë dhe rritjes së punësimit.

Sektori i guidave është sektori më i prekur me 82.71 për qind në pandemi, pasuar nga sektori i akomodimit me 74.84 për qind, sektori i transportit ajror dhe rrugor me 71.26 për qind. Sektori i agjencive turistike, po ashtu, ka shënuar rënie me 66 për qind dhe gastronomia 55.53 për qind. /Lajmi.net/