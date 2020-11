​Gjermani, nga 12 nëntori në aeroplan vetëm me test negativ

Lufthanza do të fillojë të bëjë teste të shpejta të antigjenit për koronavirusin në Gjermani, të cilat të gjithë udhëtarët do të duhet të kalojnë në mënyrë që të fluturojnë.

Vetëm ata, rezultati i të cilave është negativ ose ata që mund të japin prova të një testi negativ në 48 orët e fundit do të jenë në gjendje të hipin në aeroplan, njoftoi Lufthansa, raporton Reuters.

Linja ajrore kombëtare gjermane do të zbatojë testin në dy fluturime ditore midis Munihut dhe Hamburgut nga 12 nëntori e tutje, për të shqyrtuar se si procesi i testimit mund të përfshihet në praktikën e vazhdueshme para ngritjes.

Testet e antigjenit japin rezultate shumë më shpejt sesa testet PCR të përdorura gjerësisht të kryera në laborator, por mund të jenë më pak të besueshme.

Testet e shpejta të antigjenit plotësisht falas në fluturimet e brendshme të Lufthansa

LH2058, i cili niset nga Munihu për në Hamburg në 09:10, do të jetë fluturimi i parë me 100 për qind të pasagjerëve “negativë”. Në retrospektivë, fluturimi i dytë ditor në të cilin do të testohen të gjithë pasagjerët do të jetë LH2059 nga Hamburg në Munih.

Pas përfundimit, udhëtarët do të marrin rezultatet e testit brenda 30 deri në 60 minuta dhe vetëm pasi të marrin një rezultat negativ do të aktivizohet kalimi i bordit dhe miratimi për hyrjen në portë.

Një tjetër mundësi është që pasagjeri të paraqesë një test negativ PCR të bërë jo më vonë se 48 orë para nisjes.

Pasagjerët thjesht duhet të regjistrohen paraprakisht për testime dhe të mbërrijnë në aeroport pak më herët në mënyrë që të kryejnë të gjitha kërkimet dhe të presin rezultatin.