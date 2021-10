​Detaje për aksidentin me fatalitet në hyrje të autostradës “Ibrahim Rugova”

Një aksident me fatalitet ka ndodhur mbrëmë në hyrje-dalje të autostradës në Suharekë, ku si pasojë një femër shtetase e huaj ka ndërruar jetë.

Njoftimi i plotë i policisë:

AKSIDENT TRAFIKU ME FATALITET /Hyrje-dalje e autostradës, Suharekë (NN) 02.10.2021 – 21:15. Ka ndodhur aksident trafiku në mes të tri veturave me targa të huaja, ku si pasoj e aksidentit viktima femër shtetase e huaj ka ndërruar jetë vdekjen e të cilës e ka konstatuar mjeku, kurse tre persona tjerë kanë pësuar lëndime të cilëve iu është ofruar tretman mjekësor. Përveç njësive policore të cilat e kanë trajtuar rastin në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori dhe janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj shqiptar njëri shtetas i huaj dhe tjetri shtetas i Shqipërisë të cilët me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. Rasti vazhdon të hetohet.