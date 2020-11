​Çfarë vendimesh duhet të merrni kur diskriminoheni në punë?

Fyerjet dhe komentet në baza racore, gjinore, fetare apo të tjera nuk duhet të tolerohen. Përveç që do t’ua tërhiqni vërejtjen pjesëtarëve të kompanisë që po ju bëjnë të ndiheni të diskriminuar, janë edhe disa hapa të tjerë që mund t’i bëni patjetër në këtë drejtim.

Kërkoni këshilla ligjore

Nëse mendoni që jeni duke u diskriminuar në punë duhet që fillimisht ta kontaktoni një avokat. Ai do të t’i shpjegojë të drejtat tuaja, ta vlerësojë situatën, si dhe do të ju ndihmojë të vendosni sesi të veproni në këtë rast.

Bëni një regjistrim të diskriminimit

Nëse vendosni që të ankoheni për diskriminimin që ju bëhet duhet të keni diçka ku të mbështeteni. Nuk do të mjaftojë vetëm nëse thoni që jeni duke u përballuar me ofendime nga kolegët apo dikush tjetër në orarin e punës, është mirë që ato t’i dokumentoni sa më shpejt pasi që të ndodhin. Regjistroni menjëherë, se çfarë ka ndodhur, kur ka ndodhur, kush është i përfshirë dhe kush e ka parë atë diskriminim.

Krijoni një fond emergjence

Përpara se të fillosh ta raportosh diskriminimin në vendin e punës, është mirë që të kesh kursime. Në rast se largoheni apo pushoheni nga puna, duke i pasur ato kursime do t‘ua lehtësojë stresin do të ju ndihmojë që ta trajtoni situatën në mënyrë më të relaksuar, gjë e cila do të jetë edhe më efektive në menaxhimin e gjithë situatës. Sigurohuni që ky fond kursimesh të ketë mjaftueshëm para. Sepse do të ju duhet t’i mbuloni shpenzimet për disa muaj, deri kur të filloni të kërkoni një punë të re.

Bisedoni me menaxherin

Ndoshta nuk do të dëshironi të filloni menjëherë të ndiqni rrugën ligjore dhe do të ndiheshit më rehat që t’i diskutoni shqetësimet tuaja me menaxherin. Kjo është një rrugë e qëlluar, në rastet kur menaxheri nuk është i përfshirë në diskriminimet që ju bëhen. Ky hap është shumë i dobishëm, sidomos në rastet kur besoni që diskriminimi po vjen nga paragjykimet e pavetëdijshme, sesa nga keqdashja e qëllimshme.

Raportoni diskriminimin tek Burimet Njerëzore

Është edhe një vend ku ju mund t’i tregoni shqetësimet tuaja rreth diskriminimit në vendin tuaj të punës. Madje Robert Bird, profesor i së drejtës së biznesit në Universitetin e Connectiut, thotë se Burimet njerëzore duhet të jenë ndalesa e parë e një punonjësi, kur ata e ndjejnë në lëkurën e tyre se po diskriminohen.