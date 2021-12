​Blinken diskuton me Zelensky një ditë para takimit Biden-Putin

Sekretari i Shtetit Antony Blinken ka diskutuar sot me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky para takimit virtual të presidentit Joe Biden me homologun e tij rus Vladimir Putin.

Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price tha për media se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara ndaj politikës së dyerve të hapura të NATO-s dhe se Aleanca duhet të mbetet e hapur për kandidatët sapo ata të jenë gati.

Ukraina, një ish-republikë sovjetike, po kërkon t’i bashkohet Bashkimit Evropian dhe NATO-s.

“Ne kemi rënë dakord për veprim të përbashkët dhe të koordinuar. Ne u jemi mirënjohës partnerëve strategjikë amerikanë për mbështetjen e vazhdueshme për sovranitetin dhe integritetin tonë territorial. Asgjë për Ukrainën pa Ukrainën”, shkroi Zelensky në Twitter.

Ukraina shënon të hënën 30-vjetorin e themelimit të një ushtrie të pavarur, pasi shpalli pavarësinë nga ish-Bashkimi Sovjetik në vitin 1991.

Me këtë rast, Kievi, Lviv dhe Odessa do të prezantojnë para publikut automjetet ushtarake amerikane Humvee. Një dorëzim ceremonial i anijeve patrulluese të Rojës Bregdetare të SHBA-ve të dorëzuara së fundmi do të mbahet në Odessa, gjë që do të forcojë kapacitetet e marinës ukrainase.

Ukraina ka akuzuar Rusinë për grumbullimin e dhjetëra-mijëra trupave përgjatë kufirit në përgatitje për një ofensivë të mundshme ushtarake në shkallë të gjerë.

Rusia ka hedhur poshtë akuzat për një sulm të mundshëm ndaj Ukrainës, por i ka thënë Perëndimit të mos kalojë “vijën e kuqe” dhe të ndalojë zgjerimin e NATO-s drejt lindjes.

Në një bisedë virtuale mes Bidenit dhe Putinit të paralajmëruar për nesër, presidenti amerikan pritet të paralajmërojë Rusinë për pasojat e rënda ekonomike nëse Rusia nis një pushtim të Ukrainës.