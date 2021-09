​Biden: Unë nuk besoj në një Luftë të Ftohtë të re

Presidenti i SHBA-së Joe Biden, i cili nesër do të mbajë një fjalim në Nju Jork në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të theksojë se nuk beson në një Luftë të re të Ftohtë, ka njoftuar një zyrtar i lartë i administratës amerikane.

Biden do ta bëjë të ditur nesër se nuk beson në nocionin e një Lufte të Ftohtë të re në një botë të ndarë në blloqe, tha burimi në një atmosferë rivaliteti të ashpër mes Uashingtonit dhe Pekinit.

Presidenti amerikan, i cili zemëroi aleatët duke udhëhequr në mënyrë të njëanshme tërheqjen nga Afganistani dhe që shkaktoi një krizë të rëndë diplomatike me Francën për marrëveshjen e blerjes së nëndetëseve, do të shkojë në Nju Jork për të mbajtur një fjalim mbi tubimin, tha zyrtari i lartë.

Sipas tij, Biden dëshiron t’i bëjë të ditur komunitetit ndërkombëtar se ai ka mbyllur kapitullin e luftës dhe po punon në diplomacinë e personalizuar, të vendosur dhe efektive të SHBA-së të përcaktuar duke punuar me aleatët dhe partnerët e saj për të adresuar çështje që s’mund të zgjidhen me forcë ushtarake.

Lidhur me reputacionin ndërkombëtar të SHBA-së, ai tha se situata është mjaft pozitive pavarësisht nga perspektivat e ndryshme mbi Afganistanin dhe problemet aktuale me Francën. Biden dëshiron të përcjellë dëshirën për bashkëpunim të ngushtë me Francën në zonën Indo-Paqësorë dhe në skenën ndërkombëtare.

“Unë besoj se ata e respektojnë njëri-tjetrin thellësisht,” tha ai.

Franca akuzon Shtetet e Bashkuara se kanë bërë, pa e informuar atë, një aleancë të re përmes së cilës Australia do të furnizojë nëndetëset amerikane, duke anuluar një porosi të madhe australiane të nëndetëseve nga francezët e disa viteve më parë.