​Arnold Schwarzenegger bëhet gjysh

Vajza e aktorit Arnold Schwarzenegger, Catherine dhe burri i saj Chris Pratt janë bërë me fëmijën e tyre të parë.

Lajmi i mirë u zbulua nga vëllai i Arnold, Patrick Schwarzenegger. Në një intervistë për Entertainment Tuning, ai falënderoi fotografin për urimin që u bë dajë.

Patrick tha se Catherine dhe Chris ndjehen shkëlqyeshëm pasi morën një “dhuratë të vogël” të quajtur “Guardian of the Galaxy” sipas filmit me të njëjtin emër në të cilin luajti babai i gëzuar.

Çifti u martua në qershor të vitit të kaluar, pas vetëm pesë muajsh takim. Për Catherine, ky është fëmija i parë, ndërsa Chris Pratt dhe ish-gruaja e tij Ana Faris kanë një djalë shtatë vjeçar, Jack.

Në janar 2019, Pratt tha se një ditë do të dëshironte të kishte një familje të madhe.

“Dua shumë fëmijë. Unë kaloj më shumë kohë duke shijuar jetën dhe më pak duke punuar,” tha ai në një intervistë.